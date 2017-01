Prefeitura e USF ampliam parcerias para saúde pública

Na sexta-feira, 20, a secretária municipal de Saúde, Marina de Oliveira, se reuniu com a com Diretora do Campus de Bragança da Universidade São Francisco, Márcia Aparecida Antônio, e com o Coordenador do Curso de Medicina, Luiz Fernando Paulin, para discussão de assuntos relacionados à gestão da saúde no município e parcerias.

Na ocasião, ampliaram a parceria que a Universidade mantinha com o município, algo vantajoso para todos os usuários dos serviços de saúde.

A partir do dia 31 de janeiro haverão mais médicos especialistas para atuar no ambulatório de especialidades, residentes e estudantes de medicina nas unidades básicas de saúde e médicos clínicos gerais na Unidade de Pronto Atendimento Bom Jesus, colocarão ainda um plano de inserção de alunos nos serviços de urgência e emergência.

A parceria poderá se estender com o curso de Direito, inserindo os alunos na prática, através da implantação de uma câmara técnica de mediação e conciliação na assistência farmacêutica.

Para a diretora da USF foi uma reunião proveitosa, que possibilitou colocar em prática a elaboração de vários projetos que visam atender a demanda reprimida da população no atendimento médico. “Para a USF, será importante esta parceria para inserir os alunos e professores numa rede bem estruturada, sendo primordial para a formação dos futuros médicos. Com certeza os alunos prestarão à comunidade serviços médicos de qualidade e excelência. Nesses 20 dias da Administração Municipal já tivemos quatro reuniões visando a melhoria na área da saúde, com o empenho do prefeito Jesus Chedid, do Deputado Edmir Chedid e agora da Secretária de Saúde, Marina, já estamos colhendo os bons frutos”, concluiu.

Luiz Fernando Paulin considera que o estreitamento na relação e parcerias entre Prefeitura e a USF oferecerá melhor atenção médica à comunidade, e os alunos e professores do curso de medicina serão inseridos em todos cenários de aprendizagem que o município possa oferecer. “A saúde é fundamental para que qualquer cidadão possa viver com mais qualidade de vida e condições de exercer seu papel enquanto ser social, e nós estamos unidos buscando oferecer o melhor atendimento médico à nossa comunidade”, finalizou Paulin.

“Fiquei feliz com a atenção dos representantes da USF e a preocupação em melhorar o atendimento médico no município. Esta parceria somará com os nossos investimentos e o resultado será um atendimento eficaz à população”, acrescentou Marina.