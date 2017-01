Criada a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana

Os vereadores da Câmara Municipal aprovaram em sessões extraordinárias realizadas na manhã de terça-feira, 24, o Projeto de Lei Complementar 2/17, que cria a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.

A nova pasta tem o objetivo de suprir as dificuldades que o município enfrenta em relação ao planejamento, fiscalização e também desenvolvimento de programas de mobilidade urbana. Até então Bragança contava com uma única secretaria que tratava da Segurança, Trânsito, Transportes e Defesa Civil. Com a divisão, o município passa a ter a Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. O prefeito justificou a necessidade dessas sessões considerando a urgência em sanar os problemas no trânsito da cidade.

Os vereadores fizeram alguns questionamentos que foram respondidos pelo líder do prefeito Jesus Chedid, vereador Paulo Mário. Depois o PLC foi aprovado por unanimidade.

Também foi votado e aprovado por unanimidade o Projeto de Resolução 01/17, da Mesa Diretora da Câmara, que aumenta de 20 para 21 o número de cargos de Assessor Especial Legislativo providos em comissão. A resolução também estabelece que dois servidores efetivos serão indicados para exercer a função de Assessor Especial Legislativo.

Os vereadores seguem em recesso legislativo até o dia 31 de janeiro, realizando a 1ª sessão ordinária em 8 de fevereiro. Novas sessões extraordinárias podem ocorrer se convocadas pela maioria dos membros da Casa ou pelo prefeito.