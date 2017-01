Prefeito busca parceria com a Caixa Econômica Federal

Na terça-feira, 24, o prefeito Jesus Chedid e o vice Amauri Sodré receberam no gabinete o Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal, José Luiz Pavanelli, a Gerente Regional, Josiane Debone e o Gerente Geral da Agência de Bragança, Antônio Carlos Ribeiro, para revisarem as demandas da cidade e encaminhá-las para a matriz da instituição avaliar.

Pavanelli ressaltou que foi uma visita de cordialidade e trabalho, em continuidade a reunião com os gerentes da CEF ocorrida na semana passada, servindo para alinhavar os pleitos do prefeito por meio de uma possível parceria com a instituição. “Com a nova administração de Jesus Chedid, é um momento de oportunidades e nós, como um banco 100% público, estamos prontos para apoiar e juntos construir um município mais pujante, mais desenvolvido, o que será bom para todos, principalmente para a população”, concluiu.

Em relação as solicitações do prefeito, a Caixa disponibilizou um engenheiro que estará todas as terças e quintas-feiras em contato com os representantes da Prefeitura, buscando viabilizar os projetos em busca de recursos orçamentários gerais da União (OGU).

“São recursos para investimentos no município como a compra de veículos pesados (maquinários, tratores e caminhões), a renovação da frota municipal, a compra de materiais utilizados para infraestrutura, o financiamento para programas habitacionais, entre outros”, explicou Antônio Carlos.

De imediato, foram encaminhadas duas solicitações do prefeito para a matriz da Caixa em Brasília, a abertura de uma agência bancária na Zona Norte da cidade e a proposta de patrocínio para o Clube Atlético Bragantino.

Acompanharam a reunião o vice-presidente do Clube Atlético Bragantino, Luis Arthur Abi Chedid e o Secretário de Finanças, Luciano de Lima.