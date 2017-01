Herculano Passos anuncia R$3 milhões para Bragança

Bragança recebeu na tarde de ontem a visita do deputado federal Herculano Passos (PSD). Ele participou de uma reunião no gabinete do prefeito Jesus Chedid (DEM) e anunciou para Bragança emendas no valor de R$3 milhões.

Herculano fez dobradinha com o deputado estadual Edmir Chedid (DEM) nas eleições de 2014 e teve votação expressiva na cidade. Ontem Herculano prometeu honrar os votos recebidos e sempre representar o município na esfera federal.

O vice-prefeito Amauri Sodré (DEM), representando Edmir, ressaltou que Herculano vestiu a camisa do grupo e desde então tem acompanhado a situação da cidade.

Na ocasião o vereador Claudio Moreno (DEM) aproveitou para solicitar ajudar para renovar a frota de ambulâncias da linha branca, do SAMU 192.

O encontro teve a presença de secretários municipais, vereadores, imprensa local e assessores do Executivo.