Citeluz e Eteng: Negociações rendem economia de R$2 milhões ao município

Membros da Comissão de Programação Orçamentária e Financeira se reuniram novamente com o prefeito Jesus Chedid, vice Amauri Sodré e representantes da Citeluz Serviços de Iluminação Urbana e Eteng Engenharia e Serviços, para tratativas que resultaram na economia de mais de R$ 2 milhões aos cofres públicos. O encontro aconteceu na tarde de terça-feira, 24, na Prefeitura.

O município possui dois contratos com a Eteng, sendo o primeiro no valor de R$ 7.428.000,00 para o aluguel de equipamentos, datado de 5 de outubro de 2016, e outro no valor R$ 3.863.000,00 para os serviços de limpeza urbana, poda de árvores e mato e destinação dos resíduos, datado de 20 de dezembro de 2016, ambos com validade de 12 meses.

O prefeito conquistou um desconto de 20% no valor total dos contratos sem comprometer ou diminuir os serviços prestados. O primeiro contrato obteve desconto de R$ 1.485.792,00 e o segundo o desconto foi de R$ 772.668,00. O prefeito acredita que os trabalhos na limpeza urbana, em todos os segmentos, deverão ser intensos. A partir de agora garantiu que haverá fiscalização.

Com relação a empresa responsável pelos serviços de iluminação urbana, a partir de hoje estará trabalhando com quatro equipes de profissionais nas ruas de Bragança, sendo que duas equipes foram chamadas para dobrar o efetivo da empresa e agilizar o serviço. Serão providenciados a religação de mais de 2 mil pontos de iluminação na cidade em até 60 dias, sem custos para a Prefeitura.

“O segredo para fazer tudo isso é o argumento, a confiabilidade e a credibilidade que esta administração tem, e o nosso compromisso do pagamento em dia com as empresas”, afirmou o prefeito Jesus durante o encontro.