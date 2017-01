Acesso as redes sociais está proibido para servidores municipais

Uma portaria foi publicada na Imprensa Oficial de sexta-feira, 20, e informa a proibição de funcionários públicos acessarem as redes sociais, sites de relacionamento e congêneres nas repartições públicas municipais, durante o horário de expediente e serviço, mediante o uso de aparelho celular, tablet, smartphone e congêneres, por servidores públicos municipais.

O objetivo é oferecer a população um serviço eficiente, com agillidade e qualidade e de se manter a devida ordem nos órgãos públicos municipais.

A portaria informa que fica sujeito a Procedimento Administrativo competente o servidor de qualquer categoria ou classificação funcional da Administração Direta e Indireta do Município que descumprir a presente determinação. A fiscalização é responsabilidade das autoridades máximas dos respectivos órgãos e entidades.