Prefeitura analisa contratos da CEF

Representantes da Caixa Econômica Federal- CEF fizeram uma visita técnica ao gabinete do prefeito Jesus Chedid, na sexta-feira, 20, para apresentar diversos serviços e parcerias disponibilizados pela instituição para órgãos públicos.

Na ocasião, a instituição financeira apresentou um resumo dos 25 contratos de repasse que possui com a Prefeitura de Bragança, que serão avaliados com os Secretários Municipais Antonio Paulo Armando, de Obras, Marcelo Alexandre, de Planejamento, e Luciano Lima, de Finanças.

Após a apresentação do gerente executivo da CEF, José Roque Menezes Filho, o prefeito iniciou sua fala com um pedido à Caixa Econômica, para que fosse aberta uma agência bancária na zona norte do município. Junto ao ofício formalizando a solicitação, será enviado um levantamento dos dados econômicos da região justificando à implantação de uma unidade bancária no local.

Dentre os projetos que mais interessaram a administração municipal está a linha de financiamento para o programa de renovação da frota de ônibus do sistema de transporte público, o Refrota, recém-lançado pelo governo federal que visa renovar em até 10% a frota de ônibus urbano do País com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Outros interesses da administração são o financiamento para programas habitacionais, para a compra de equipamentos, renovação da frota de veículos e infraestrutura da cidade.

O prefeito solicitou ainda aos representantes da CEF que avaliem a possibilidade de patrocinar o Clube Atlético Bragantino, solicitação que será encaminhada à diretoria da instituição para apreciação. Os que estavam presentes estão otimistas e acreditam que o pedido tem chances de ser atendido.