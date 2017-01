Secretaria de Mobilidade Urbana: Projeto será votado em sessão extraordinária

Na sexta-feira, 20, o prefeito Jesus Chedid, por intermédio do Secretário Chefe de Gabinete Galileu de Mattos, entregou para apreciação da Câmara Municipal o Projeto de Lei Complementar que cria a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.

Na ocasião, a presidente da Casa, Beth Chedid, recebeu o projeto e uma solicitação do prefeito para a convocação de sessões extraordinárias a serem realizadas hoje para a apreciação e votação do mesmo. O prefeito justificou a necessidade dessas sessões considerando a urgência em sanar os problemas no trânsito da cidade.

A criação da secretaria é uma medida da administração para efetivar o planejamento e a organização da ocupação urbana e prevenir futuros problemas de mobilidade, adequando-se o município a Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei Federal nº 12.587/2012).

A nova secretaria terá o objetivo de gerir, planejar e executar os programas de mobilidade urbana, bem como no que tange no seu aspecto técnico-operacional, quanto ao acompanhamento e desenvolvimento da mobilidade urbana no Município de Bragança Paulista, além de promover, formular e implementar políticas públicas de desenvolvimento da mobilidade urbana e acessibilidade, através da priorização dos modos de transporte coletivo, de maneira efetiva, socialmente inclusiva e ecologicamente sustentável.

Caberá ainda a implementação de medidas para redução da circulação de veículos, adequação dos locais de estacionamento e reorientação do tráfego, com o objetivo de dar maior fluidez ao tráfego da cidade e diminuir a emissão de poluentes.

Fica como competência desta secretaria a fiscalização de trânsito dentro dos limites municipais, a operação do sistema de sinalização, dos dispositivos e dos equipamentos de controle viário. Mobilidade Urbana será composta pela Divisão de Planejamento, Projetos e de Educação de Trânsito, Divisão de Operações, Sinalização e Tecnologia, Divisão de Transportes e Cargas e a Divisão de Transportes e Cargas fica realocada e subordinada à nova secretaria.

A Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito, Transportes e Defesa Civil passa a denominar-se Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Civil, que ficará composta pela Divisão de Segurança Municipal, Coordenadoria Municipal de Defesa Civil e pela Guarda Civil Municipal.