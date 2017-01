IPTU e IPVA: CEF amplia horário de atendimento para pagamento de impostos

A agência central da Caixa Econômica Federal, situada na rua Cel. Osório, começou ontem a abrir para atendimento exclusivo do recebimento dos carnês de IPTU e pagamento do IPVA das 9h às 11h.

Nos próximos vencimentos, a partir de fevereiro, as agências do Taboão (Rua Tupy) e Matadouro (Rua Dr. Freitas) também terão horários especiais para esse atendimento. Estas agências atenderão exclusivamente esses pagamentos, das 10h às 11h, uma semana antes do vencimento das parcelas. Sendo assim, a partir de fevereiro, com os vencimentos programados para todo dia 10, as agências farão esse horário adicional do dia 3 a 10 de cada mês.