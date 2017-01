Câmara convoca para hoje três sessões extraordináriasda instituição.

A Câmara Municipal realiza hoje as três primeiras sessões extraordinárias do ano. Dois projetos constam na pauta de votação: o projeto de lei complementar 2/17, da Prefeitura, que cria a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (leia matéria na página 2) e o projeto de resolução 1/17 da Mesa Diretora, que altera resoluções que tratam dos cargos de Assessor Especial Legislativo.

A primeira sessão terá início às 10h, para o recebimento das matérias. Na sequência, ocorre a segunda sessão, para votação do PR 1/17 em turno único e votação em primeiro turno do PLC 2/17. Encerrando as atividades, na terceira sessão acontece a votação em segundo turno do PLC 2/17.

O projeto encaminhado pelo Executivo foi protocolado na Câmara na tarde de sexta-feira, 20. O secretário chefe de gabinete Galileu de Mattos esteve com a presidente da Câmara, Beth Chedid, para a entrega oficial do documento.

“Criar essa secretaria é pensar no futuro.Nosso prefeito está bastante preocupado com isso”, reforçou o líder da bancada na Casa, Paulo Mário.

As sessões são abertas a toda a população, podendo ser acompanhadas no Plenário da Câmara Municipal, em transmissão ao vivo via internet (www.camarabp.sp.gov.br), e pela TV Alesp, da operadora NET