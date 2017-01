ABBC assina rescisão amigável do contrato

Na tarde de sexta-feira, 20, o prefeito Jesus Chedid e membros da Comissão de Programação Orçamentária e Financeira se reuniram com Jerônimo Martins de Souza, presidente da Associação Brasileira de Beneficência Comunitária – ABBC, que assinou um termo de ratificação do que foi acordado na última reunião com representantes da instituição.

Na ocasião, Jerônimo confirmou os termos firmados com a Prefeitura de Bragança, ratificando a renúncia a quaisquer créditos ou pendências financeiras em relação aos contratos de gestão, além de desistir integralmente de dar andamento na cobrança de uma dívida de R$8 milhões.

Confirmou ainda a rescisão amigável para extinção do contrato de gestão de saúde de Urgência e Emergência (serviços da Unidade de Pronto Atendimento – UPA e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU) em 90 dias e a administração dos serviços de Atenção Básica da saúde que se extinguirá dia 29 de março.

Nesse período, a Prefeitura vai trabalhar para iniciar um novo certame licitatório para que não haja desassistência e descontinuidade nos serviços públicos de saúde à população.