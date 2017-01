Prefeitura interditou 21 ruas por alagamento

Hoje faz 21 dias que o novo governo municipal começou trabalhar. Ainda verificando a situação herdada do seu antecessor, o prefeito Jesus e equipe, a cada dia de trabalho, encontra uma barbaridade administrativa. Mas não é nada além do que parte da imprensa suspeitava e corajosamente denunciava. O pronunciamento contundente da secretaria da Saúde divulgado no início da semana, confirmou os absurdos que envolveram a Pasta nos últimos quatro anos.

