Luzes apagadas serão religadas sem custos

O prefeito Jesus Chedid e membros da Comissão de Programação Orçamentária e Financeira se reuniram novamente com os representantes da Citeluz Serviços de Iluminação Urbana nesta quarta-feira, 18 de janeiro, formalizando o pedido para a religação dos pontos de iluminação na cidade, reiterando que o serviço não deveria gerar custo algum para a Prefeitura.

O prefeito solicitou à empresa responsável pela iluminação pública no município que as providências sejam tomadas e as luzes religadas em até 30 dias, mas a empresa propôs um prazo de 60 dias para executar o serviço. O serviço deverá ser concluído até 12 de março, quando o contrato com a Citeluz termina.

Uma nova reunião está agendada para a próxima terça-feira, 24, às 17h, na qual a Citeluz dará um posicionamento em relação a religação dos pontos que foram desligados ao longo da administração passada, além de fornecer o levantamento de todos os pontos desligados, incluindo os que estavam queimados.

A previsão é que a operação tenha início ainda na terça-feira, 24, com várias equipes nas ruas, dando prioridade para os pontos críticos e os mais urgentes, que comprometem inclusive a segurança da população.