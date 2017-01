Câmara lança “Manual do Vereador de Bragança”

A Câmara Municipal lançou nesta semana o Manual do Vereador de Bragança Paulista. Elaborado com o apoio da Mesa Diretora e todos os departamentos da Casa, sob a coordenação do DCI (Departamento de Comunicação Institucional), o manual está sendo entregue aos vereadores da Legislatura 2017-2020.

Dividido em sete capítulos, o material apresenta histórico do município e da Câmara, descrição da formação das câmaras municipais e o papel dos vereadores, funções básicas das câmaras, canais de transparência e integração entrea comunidade e o legislativo bragantino, departamentos e serviços da Câmara Municipal de Bragança e um glossário com expressões comuns do meio legislativo.

Além de ser entregue aos vereadores, o manual também está disponível para ser consultado e baixado por toda população no site da Câmara (www.camarabp.sp.gov.br). O objetivo é que todos possam conhecer e entender o papel do Legislativo na comunidade e assim participar de forma ainda mais ativa do processo de desenvolvimento do município.