Jesus, Amauri e Edmir se reúnem com governador

O prefeito Jesus Chedid, vice Amauri Sodré e deputado estadual Edmir Chedid participaram na terça-feira, 16, de um encontro com algumas das principais lideranças do Democratas e o governador Geraldo Alckmin. O encontro serviu para que o prefeito pudesse estreitar os contatos com parlamentares.

Outro assunto foi tratar sobre o apoio tucano para a reeleição do deputado federal Rodrigo Maia (DEM-RJ) à presidência da Câmara dos Deputados. Durante a reunião, tucanos e democratas debateram questões como pacto federativo, a crise econômica e assuntos que deverão movimentar os debates na Câmara, como reformas política, trabalhista e da previdência.

“O Rodrigo Maia é uma pessoa preparada. Por isso, é o candidato do partido à reeleição na presidência da Câmara Federal, então, é muito importante esse apoio. O Democratas vem se fortalecendo e mostrando que existem pessoas com competência para fazer as reformas que o país precisa. Rodrigo Maia é determinado, conhece a Câmara Federal e vem presidindo muito bem a Casa. Por isso, esperamos que ele seja reeleito no próximo dia 1º de fevereiro, se possível, em primeiro turno”, comentou o parlamentar.