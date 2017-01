Alckmin e Temer anunciam R$ 12 bilhões para agricultores paulistas

Os agricultores paulistas contarão com uma nova linha de financiamento para compra de insumos, a Pré-custeio. O lançamento foi feito pelo governador Geraldo Alckmin e pelo presidente Michel na quinta-feira, 19, na sede do IAC – Instituto Agronômico de Campinas, em Ribeirão Preto. Serão disponibilizados R$ 12 bilhões para a próxima safra agrícola (2017-2018).

Os recursos são oriundos do Programa Nacional de Apoio aos Médios Produtores Rurais (Pronamp), que oferece linhas de crédito com juros abaixo do mercado aos agricultores, de acordo com o valor dos financiamentos.

A antecipação dos valores permite ao agricultor um melhor planejamento de suas compras juntos aos fornecedores e contribui para o aumento do volume de venda de sementes, fertilizantes e defensivos. Os juros para os financiamentos com teto até R$ 780 mil são de 8,5% ao ano e para os financiamentos com teto de R$ 1,3 milhão, de 9,5% ao ano.

Alckmin ressaltou que a iniciativa era inédita visto que a verba é destinada ao custeio da próxima safra. Ele demonstrou otimismo em relação à safra agrícola nacional e expectativa de quebra de recorde. “Se a natureza ajudar, nós vamos bater esse recorde”, disse.

O governador destacou a importância do Instituto Agronômico para as pesquisas de desenvolvimento da produção de cana-de-açúcar. “Existem três produções de cana-de-açúcar dentre as melhores do mundo, uma na Índia, uma nos Estados Unidos e a outra, 22% dos novos cultivares, saem daqui, do Instituto Agronômico”.