Bragança Paulista reduz em 42% o número de mortes no trânsito em 2016

As mortes decorrentes de acidentes de trânsito em Bragança Paulista tiveram queda de 42% no acumulado de 2016 (29 óbitos) em relação ao mesmo período de 2015 (50 óbitos), segundo levantamento do Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo (Infosiga SP), divulgado na quinta-feira, 19.

ESTADO – O Movimento Paulista de Segurança no Trânsito – programa do Governo do Estado de São Paulo que tem como objetivo reduzir o número de óbitos no trânsito até 2020 – acaba de divulgar o fechamento do número total de mortes em virtude de acidentes de trânsito em 2016.

Segundo o INFOSIGA-SP (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo) o número de mortes decorrentes de acidentes de trânsito apresentou uma queda de 5,6% em todo o Estado de São Paulo no acumulado de 2016 (5.727 óbitos) em relação ao mesmo período de 2015 (6.066 óbitos), contabilizando 339 vidas preservadas.

Em relação aos 15 municípios conveniados* dentro do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, a queda foi ainda mais expressiva, atingindo o patamar de 10,6%, com menos 61 mortes no acumulado 2016 (578 óbitos) em comparação a 2015 (517 óbitos).

Dos 5.727 óbitos ocorridos no Estado de São Paulo em 2016, 79% eram homens. 16% estavam na faixa etária de 18 a 24 anos (898 vítimas). Colisão foi a responsável pela maioria dos acidentes com 37% das estatísticas (2.126 ocorrências), seguido por atropelamento com 27% (1.531 ocorrências) e choque (colisão de um veículo em movimento com um obstáculo fixo ou veículo fora de circulação da via) com 13% (761 ocorrências). Em motocicletas estavam 30% das vítimas (1.737 ocorrências), 26% eram pedestres (1.489 ocorrências), 25% estavam em automóvel (1.429 ocorrências), 6% eram ciclistas (349 ocorrências), 3% estavam em caminhão (144 ocorrências) e 1% estavam dentro de ônibus (54 ocorrências).

Em relação aos acidentes com vítimas foram registradas 192.582 ocorrências no acumulado de 2016 contra 239.508 no mesmo período de 2015, uma diminuição de 20% em todo o Estado de São Paulo.

Implantação do Programa de Apoio aos Municípios – com os objetivos de fornecer auxílio para a estruturação da gestão da segurança viária em cada um dos 15 municípios conveniados* (Amparo, Atibaia, Barretos, Catanduva, Fernandópolis, Itanhaém, Jacareí, Piedade, Praia Grande, Registro, Ribeirão Preto, São Carlos, São José do Rio Preto, São Roque e Sorocaba) e dar apoio financeiro para a realização de ações com o potencial de contribuir com a redução das mortes. Nestes municípios, estão sendo realizadas visitas de diagnóstico e construídos planos de ação para antecipar situações e realizar melhorias com relação a infraestrutura, fiscalização e conscientização. Um dos exemplos é a formação de um Comitê de Segurança de Trânsito em cada município. O Comitê é composto por representantes dos órgãos e setores com atuações relacionadas ao tema (Polícias Militar e Civil; Setores de Engenharia de Tráfego, Educação e Fiscalização no Trânsito; Unidades de Saúde/Hospitais; SAMU; Corpo de Bombeiros; DETRAN; Concessionárias/DER) com o objetivo de realizar análises e levantamentos de possíveis causas e soluções para a redução de acidentes e óbitos nos municípios.

Para 2017, o Governador Geraldo Alckmin anunciou a ampliação dos convênios para mais 52 novos municípios, com um investimento de R$ 100 milhões também fruto da parceria com o Detran-SP, de recursos provenientes das multas de responsabilidades do órgão.