Carnaval: Jesus define verba e 11 escolas desfilarão

Foi confirmado na manhã de quinta-feira, 19, que onze escola de samba desfilarão na Passarela Chico Zamper, no sábado, domingo e terça-feira de carnaval. A definição aconteceu após reunião entre o prefeito Jesus Chedid e os representantes das escolas de samba, que discutiam a retomada dos desfiles do carnaval bragantino. A divisão dos desfiles terá cinco escolas do grupo especial, três do grupo de acesso, duas escolas mirins e uma da terceira idade.

Considerando as dificuldades financeiras encontradas por esta Administração na Prefeitura, o valor do repasse este ano será reduzido, sendo acordado um montante de R$308 mil para ser distribuído entre as agremiações para a realização do carnaval 2017. O valor será pago em duas vezes, a primeira parcela, de 70% do total, no dia 6 de fevereiro e a segunda, de 30%, no dia 6 de março. A Secretaria de Assuntos Jurídicos está analisando de que forma esse repasse será realizado, se diretamente para as escolas de samba ou se por intermédio da LIESB.

O prefeito aproveitou a oportunidade e pediu para que as agremiações prestassem muita atenção nas prestações de contas, seguindo as determinações do Tribunal de Contas. “Este é o primeiro passo para salvarmos o carnaval de Bragança, uma manifestação cultural tão importante para a comunidade. Nosso objetivo é que Bragança Paulista volte a ter o melhor carnaval do interior paulista”, concluir Jesus.

O Secretário de Cultura e Turismo, Cléber Centini, adiantou algumas ações que vão compor o carnaval bragantino de 2017: uma semana antes haverá a abertura da folia com blocos de rua, nos quatro dias de carnaval, o tradicional CarnaPraça, desfiles na Passarela Chico Zamper no sábado, domingo e terça-feira e o Baile de Carnaval da Terceira Idade.

Acompanharam a reunião o vice-prefeito Amauri Sodré, os secretários municipais, Tiago José Lopes (Assuntos Jurídicos) e Luciano Lima (Finanças), o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba de Bragança Paulista (LIESB), Paulo de Oliveira, e representantes das escolas de sambas da cidade.