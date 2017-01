Tributos municipais: Prefeitura autoriza parcelamento de débitos em até 36 vezes

APrefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, informa que está possibilitando o pagamento de débitos com o município, como o IPTU, ISSQN e demais impostos e taxas, em até 36 vezes, valendo para pessoas físicas e jurídicas.

As opções para o parcelamento podem ser consultadas na Central de Atendimento Agiliza, no Paço Municipal, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Os interessados deverão estão munidos do RG ou CNH, CPF ou CNPJ, comprovante de residência, comprovante de titularidade da inscrição do débito e, quando se tratar do representante legal, a procuração autenticada em cartório.

Todas as guias de recolhimento deverão ser pagas nas agências da Caixa Econômica Federal e seus correspondentes bancários ou na Tesouraria Municipal.

MOVIMENTO- Ontem o movimento na Tesouraria da Prefeitura era intenso para pagamento de carnês de IPTU e outros tributos. Apenas um caixa funcionava. Na quinta-feira o prefeito Jesus Chedid e o secretário de Finanças Luciano de Lima informaram à GB, que desde de ontem a Tesouraria da Prefeitura está com três caixas funcionando. Além disso, deverá em breve fazer convênios com outras instituições para que aceitem esses pagamentos.