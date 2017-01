Morte Teori Zavazcki: Investigação sobre causas do acidente começaram

Ontem começou as investigações sobre as causas da queda do bimotor, que caiu na tarde da última quinta-feira, em Paraty e vitimou 5 pessoas, entre elas o ministro do Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki, relator da operação Lava-Jato.

A investigação será feita por equipes da Aeronáutica e da Polícia Federal. Além, dos militares que estarão focados em achar possíveis falhas na segurança de voo, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal também abriram um inquérito sobre o caso, que pode resultar em eventuais condenações.

As análises sobre as causas do acidente poderão levar meses.

O fato – avião decolou do Campo de Marte, em São Paulo, às 13h01 e deveria ter chegado ao aeroporto de Paraty (RJ) por volta das 13h45.

No entanto, o bimotor que levava o ministro e o empresário Carlos Alberto Filgueiras, 69, dono do hotel Emiliano, piloto Osmar Rodrigues, 56, e outras duas mulheres, caiu cerca de 2 km antes da pista, próximo à Ilha Rasa.

Como o pouso em Paraty ocorre no sentido do mar para o continente, é possível que o avião tenha caído durante a tentativa de pouso.

O aeroporto da cidade é pequeno e não há tecnologia para orientar os pilotos, que deve se orientar por referências visuais. Segundo relatórios meteorológicos, no momento da queda, chovia forte, havia ocorrência de raios e muitas nuvens sobre Paraty.

“O hangar é que tem que saber e informar”, afirma a assessoria do grupo. Segundo o plano de voo apresentado à Aeronáutica, a viagem estava prevista para levar apenas o piloto e três passageiros.

Velório – O velório do ministro acontece no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), em Porto Alegre, ainda nesta sexta-feira (20), conforme afirma Francisco Zavascki, filho do ministro, dizendo que o enterro deve ocorrer neste sábado.

“Embora ele tenha nascido em Santa Catarina, veio cedo para Porto Alegre, cidade do coração, e quando ele se aposentar, ele tinha essa pretensão de voltar a morar aqui. Os filhos e boa parte da família estão aqui”, conta Fracisco Prehn Zavascki.