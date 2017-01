Domingo pode faltar água e energia em dois bairros

Uma manutenção na rede de energia elétrica por parte da Energisa, no domingo, 22, pode afetar o abastecimento de água nos bairros Jardim Primavera e Jardim São José. O fornecimento de energia deve ser interrompido das 8h30 às 13h30. O serviço afetará a unidade de bombeamento de água do Jardim Primavera. A normalização do abastecimento de água deve ocorrer de forma gradativa após a conclusão do serviço. Casos de emergência serão atendidos pela Central de Atendimento 195, que funciona durante 24 horas. A ligação é gratuita.

A Sabesp pede que os moradores evitem o desperdício e usem de forma racional o volume de suas caixas d’água.

ENERGIA- Na segunda-feira, 23, das 12h às 17h, também faltará energia nos bairros rurais Agudo dos Menin, Agudo, Menin, Penha, Bom Retiro e Residencial Portal da Serra.

Caso os serviços sejam concluídos antes dos horários previstos, os religamentos poderão ser antecipados. A Energisa pede a compreensão da população, pois as obras são fundamentais para melhorar a qualidade fornecimento de energia elétrica no município. Em caso de dúvidas ligue para o Centro de Atendimento ao cliente – telefone 0800 70 10 328 – a ligação é gratuita.