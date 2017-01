Parlamentar destaca cooperação no combate à violência doméstica

O deputado Edmir Chedid (DEM) destacou a importância do termo de cooperação firmado entre Estado, Ministério Público (MP) e polícias para agilizar o atendimento e o apoio às mulheres vítimas de violência. Na semana passada o governador Geraldo Alckmin anunciou a implantação do Projeto Integrar, para facilitar a aplicação e efetivação da Lei Maria da Penha no Estado, e assinou Protocolo Único de Atendimento, que prevê a padronização do atendimento a ser seguido pelas polícias Civil, Militar e Técnico-Científica.

“São medidas importantes para encorajar as vítimas a denunciarem as agressões sofridas. Ainda existe resistência por parte das vítimas em procurar ajuda contra o agressor e essas ações contribuirão para que os casos não fiquem ocultos e os agressores sejam responsabilizados perante a legislação”, ressaltou.

Segundo o parlamentar, haverá novo padrão de atendimento com o Protocolo Único. “Na delegacia, a vítima será imediatamente fotografada e ouvida, os profissionais receberão treinamento para atender as ocorrências e as ações serão integradas”, comentou.

Cinco mulheres morrem por hora no mundo vítimas de violência, segundo dados da organização não governamental Action Aid. No Brasil, são registrados anualmente 4,9 casos (por 100 mil habitantes). O Estado de São Paulo apresenta atualmente o menor indicador do País, com 2,7 casos por ano. “Queremos avançar mais nas políticas de proteção à mulher”, finalizou.