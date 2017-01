Etecs divulgam lista de classificados para o 1º semestre

A família Chedid continua fazendo escola na política. A presença constante de Victor Hugo Chedid, filho do deputado Edmir Chedid, nas reuniões políticas e mais recentemente acompanhando a formação do corpo de governo do avô prefeito, participando de reuniões pesadas de negociações, faz parte do aprendizado da jovem promessa da família para o mundo político. Sua fala sempre cordial, humilde e conciliadora demonstra que tem um futuro promissor.

