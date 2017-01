Prefeitura renova Certidão Negativa de Débitos

A administração do prefeito Jesus Chedid e vice Amauri Sodré, por meio da Secretaria de Finanças, constatou que a Prefeitura estava com sua Certidão Negativa de Débitos (CND) junto à Receita Federal do Brasil vencida desde setembro de 2016. A situação impedia a Prefeitura de firmar novos convênios, receber repasses dos Governos Federal e Estadual e recursos de Fundo a Fundo do Governo Federal com o Municipal.

A administração trabalhou rapidamente para resolver a situação e em 10 dias de governo conseguiu a renovação da CND por mais seis meses, possibilitando novamente que a municipalidade celebre convênios e busque recursos para investimentos junto aos Governos Federal e Estadual.

Na área da saúde os recursos conquistados já ultrapassam R$1 milhão. Bragança será beneficiada com uma emenda de R$500 mil do Deputado Federal Vanderlei Macris, R$300 mil para a compra de equipamentos ou investimento em infraestrutura do Deputado Federal Paulinho da Força, e R$903.440,00 em recursos liberados pelo Ministério da Saúde para custear serviços hospitalares e ambulatoriais voltados à assistência especializada e atendimento de média e alta complexidade.

A Prefeitura destaca o trabalho incessante do Deputado Estadual Edmir Chedid em busca de recursos para investimentos em Bragança, além de ter reservado 50% de suas emendas parlamentares para a cidade.