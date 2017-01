Município recebe doação de pavimento asfáltico para zona rural

Bragança recebeu a doação de 2 mil metros cúbicos de pavimento asfáltico demolido, para manutenção das estradas rurais da cidade, que se encontram em condições precárias devido ao desgaste e dificultando o acesso aos bairros rurais, principalmente em dias de chuva.

Por intermédio do deputado Edmir Chedid, a Concessionária Rota das Bandeiras, responsável pela administração do sistema rodoviário Corredor Dom Pedro I, sensível a situação do município e da população, concordou em doar parte do material asfáltico, extraído da fresagem de pavimento das suas rodovias.

A secretaria municipal de Serviços é a responsável pela retirada e o transporte do material, que está disposto nas dependências da Concessionária, além do manuseio e da utilização do pavimento asfáltico demolido. Algumas estradas rurais já começaram a ser recuperadas com a aplicação da fresa.