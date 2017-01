“É um absurdo o que fizeram com a Saúde’’, diz secretária

A saúde pública continua sendo uma das prioridades da administração, segundo declarações do prefeito Jesus Chedid (DEM). Ontem, em entrevista concedida à rádio FM 102,1, a secretária Marina de Fátima Oliveira disse sobre as ações que estão sendo tomadas para melhor atender a população. A primeira decisão de governo na área da saúde foi reabrir os postos de saúde em horário de almoço, já na primeira semana de janeiro.

Outra ação será reabrir o Hospital Bom Jesus no dia 31. Segundo a secretária, o local passa por obras e a equipe da UPA Vila Davi inicialmente poderá ser divida até que o quadro de funcionários do Bom Jesus seja preenchido.

Em relação a falta de médicos nos postos de saúde, a secretária informou que está dando prioridade aos atendimentos mais urgentes e que um processo seletivo será feito para que todas as unidades tenham um médico generalista, o mais breve possível.

Sobre os medicamentos, disse que a situação está controlada e que atualmente faltam poucos remédios na rede. Cerca de 10 medicamentos mais sofisticados estão em falta. “Precisamos entrar em contato com esses fornecedores e ver o que está acontecendo. Caso continue assim, sem compromisso com a cidade, o fornecedor será penalizado e não retornará para Bragança”.

Ela também lamentou que o prontuário eletrônico não esteja funcionando em todas as unidades. “Precisamos desse controle”, afirmou ao acrescentar que é um absurdo a forma como trataram a saúde pública nesses últimos anos. “Atenção básica é tudo. Temos que ser mais eficientes na prevenção. Se tem bebês morrendo é porque o pré- natal não está sendo feito corretamente”, completou.