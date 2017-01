Alemão x Botafogo: Com dois clubes interessados, presidente aguarda desistência oficial para negociar

A venda do lateral direito Alemão virou uma novela mexicana e com muitos capítulos dramáticos. Após a insistência do Botafogo para comprar 70% dos direitos do atleta e a comemoração de Alemão por ter fechado com o time carioca, a novela ganhou outro rumo e teve um desfecho que não agrada nem o Bragantino, que já dava como certo os R$600 mil em caixa, nem para o Botafogo, e muito menos para Alemão.

Tudo porque o Botafogo desistiu de comprar o atleta após uma divergência salarial e uma briga com a “Elenko Sports”, empresa que gerencia a carreira do atleta. Na semana passada o presidente do clube carioca, Carlos Eduardo Pereira, afirmou que jogou a toalha e encerrou as conversas com o lateral. “O Alemão… Joguei a toalha. Toda hora uma coisinha, quero mais tanto, mas aquilo, mais aquilo outro. Acabou”, frisou o dirigente.

Desta forma a vida do atleta segue complicada e o lateral-direito ainda não sabe qual camisa vai vestir nesta temporada. A única certeza até o momento é de que ele não fica no Bragantino. “Ele será negociado”, crava o presidente do Braga, Marcos Chedid. Segundo informações o presidente aguarda, por escrito, a desistência oficial do Botafogo para depois iniciar tratativas com outros dois clubes que estão interessados no atleta. “Estou aguardando o Botafogo desistir oficialmente da concorrência pelo Alemão. Estou esperando uma notificação. Quero que isso seja resolvido. A partir disso, ele será negociado com outro clube. Tem o Internacional e outro clube do Rio de Janeiro”, disse mandatário ao site globoesporte.com

Ao que se sabe, o Internacional já acertou as bases para ter o atleta, que busca um lateral após a direção colorada se irritar com William, que recusou renovar o por ter recebido uma proposta da Europa.O outro clube do Rio não foi citado diretamente por Marquinhos, mas já se sabe que desde quando o Botafogo tinha preferência de compra que o Fluminense estava de olho no jogador.