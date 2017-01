Boletos de tributos municipais devem ser substituídos no “Agiliza”

A partir deste mês todos os valores devidos à Prefeitura de Bragança somente serão recolhidos junto à Caixa Econômica Federal – CEF, seus correspondentes bancários, Casas Lotéricas e também junto à Tesouraria da Prefeitura.

Todos os boletos emitidos antes do mês de janeiro de 2017 – vencidos ou não – perderam a validade e devem ser substituídos através do site da Prefeitura, no endereço eletrônico www.braganca.sp.gov.br, menu “Serviços”, tópico “2ª Via”; ou presencialmente, comparecendo à Central de atendimento “Agiliza”, situada no Paço Municipal, à Avenida Antonio Pires Pimentel, 2015, Centro.

Em atenção à determinação da Federação Brasileira de Bancos – FEBRABAN, através do Comunicado FB-015/2015, a Prefeitura estabeleceu convênio com a Caixa Econômica Federal – CEF e seus correspondentes bancários para recebimento dos tributos, taxas e demais receitas municipais, sendo essa a opção menos onerosa ao Poder Público e de maior alcance para o contribuinte.

COMUNICADO- Em comunicado interno entre as agências, a Caixa Econômica informa sobre o correto recebimento do IPTU de Bragança Paulista – ano 2017.

“Verificamos um grande número de reclamações acerca do pagamento do carnê de IPTU 2017 da Prefeitura Municipal de Bragança Paulista. Esclarecemos, portanto, que o modelo atual de documento é de CONVÊNIO DE ARRECADAÇÃO, e não mais boleto de cobrança. Dessa maneira, solicitamos que os atendentes utilizem o leitor de código de barras de modo a permitir que o sistema identifique corretamente o documento.

O pagamento em casas lotéricas poderá ser efetuado até o valor de R$ 2.000,00. Para valores superiores, o recebimento se dará em qualquer unidade da Caixa Econômica Federal, podendo ser utilizado para o pagamento, cheque, inclusive de terceiros, desde que no valor exato do documento.

Salientamos ainda que, para clientes CAIXA, é possível efetuar o pagamento e agendamento através do Internet Banking através da opção “Pagamento do Código de Barras” – “Outros Pagamentos”.