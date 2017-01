Rede estadual: Atribuição de aulas segue até dia 31 de janeiro

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo está com o cronograma de atribuição de aulas de professores para o ano letivo de 2017 disponível. O processo teve início no dia 23 de janeiro e segue até 31 deste mês. Os novos docentes concursados e que já tomaram posse também participam da escolha.

No dia 23 de janeiro, a atribuição acontece exclusivamente nas 5,1 mil unidades de ensino para os professores que são titulares de cargo. Na mesma data, os docentes optarão pela constituição, composição e ampliação da jornada de trabalho e ainda pela carga suplementar de trabalho docente.

Na terça-feira, 24, a escolha é aberta ao mesmo grupo de professores na sede das diretorias regionais de ensino, no período da manhã, mas é direcionada aos profissionais que não completaram a jornada em uma única escola. À tarde, os docentes titulares de cargo que atuam nos projetos da Secretaria como CEEJAs (Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos) e CELs (Centros de Estudo de Línguas).

Os educadores que serão reconduzidos para aulas no sistema prisional, Fundação Casa, Sala de Leitura e professores-mediadores terão atribuição também no dia 24 no período da tarde, na sede da diretoria de ensino. Nos dias seguintes, segue a atribuição de aulas para os docentes considerados estáveis e os com contrato temporário vigente.

O retorno às salas de aula de alunos e professores está marcado para 2 de fevereiro. O calendário garante o cumprimento dos 200 dias letivos. Os professores começarão a atuar no dia 1º de fevereiro.