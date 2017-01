10 entidades assistenciais recebem subvenção da Prefeitura

Na sexta-feira, 13, o vice-prefeito Amauri Sodré, acompanhado pelo deputado estadual Edmir Chedid, repassou subvenções às entidades assistenciais que possuem convênio com a Prefeitura.

As entidades beneficiadas foram a Associação Companheiros do Menor de Bragança Paulista (COMENOR), representada pela Presidente Anna Maria Cerqueira Acedo; Associação Beneficente São Lucas, representada pelo Presidente Teófilo Pereira; Espaço Comunitário de Aprendizagem (ECOA), representado por Eledi Gonçalves e Elias Pereira, presidente e vice; Asilo Vila São Vicente de Paula, representado por Franciely e Dulcilene Bueno; Associação de Proteção aos Animais Faros d’Ajuda, pela presidente Márcia Davans; Serviço Assistencial para Crianças (Colibri), por Rubens Massani Filho; Serviço Assistencial de Acolhimento Institucional (SAMA), pela Ana Lídia; Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), por Maria Cândida Tolosa Fonseca; Asilo São Vicente de Paula, por Osmar Capodeferro e a Casa da Benção, por Francisco Pocol e Flávia Bueno.

Edmir Chedid ressaltou que o trabalho desenvolvido pelas entidades do terceiro setor ajudam muito a cidade. “Temos que parabenizar e agradecer todas as entidades, que desempenham um trabalho que o poder público não tem braço pra fazer.”, afirmou.

O secretário de Finanças, Luciano de Lima, ressaltou a importância das entidades para a Administração Pública e esclareceu que houve um atraso devido a avaliação dos convênios pela Comissão de Programação Orçamentária e Financeira e pela necessidade de ter acesso às contas bancárias e senhas nessa troca de governo, mas que procuraram resolver rapidamente para atender a demanda das entidades assistenciais.