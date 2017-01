Imóveis da Cultura estão deteriorados, diz secretário

Os prédios onde funcionam a secretaria de Cultura e Turismo, Museu Municipal e Biblioteca Municipal estão deteriorados, segundo informações do secretário Cléber Centini, na manhã de ontem.

Ele lamentou a situação que o ex-prefeito Fernão Dias (PT) deixou os próprios públicos.

O Museu Municipal, por exemplo, está com infiltrações, entre outros problemas.

Disse ainda que as chaves dos prédios onde algumas atividades culturais aconteciam, como o Centro Cultural Geraldo Pereira, no Matadouro, eram deixadas com diversas pessoas, sem nenhuma ordem.

“Agora é hora de colocar a casa em ordem. Encontrei a secretaria desmotivada e os prédios deteriorados”, disse. Centini acredita que a falta de comando do ex-prefeito resultou nesses problemas.