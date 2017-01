Temporal alaga, derruba árvores, danifi ca ponte e atinge sistema elétrico

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Serviços, teve árdua tarefa no domingo, 15, para reparar os danos causados pela forte chuva que ocorreu na cidade no final da tarde de sábado.

Segundo relatório da Defesa Civil, às 18h40 teve início uma forte chuva, de 41mm, acompanhada de rajadas de vento, descargas elétricas, trovões e relâmpagos, provocando acúmulo de água em alguns pontos da cidade.

Trechos da av. José Gomes, ruas 19 de Abril, Jerônimo Martins Carreteiro e no Jardim Santa Helena, na Rua Francisco L. Picarelli, ficaram alagados. Foram registradas a queda de sete árvores: na Estrada Rural do Sítio Parati, no Morro Grande da Boa Vista, na Rua Maestro Demétrio Kipman e na Rua Rotary, no Jardim América, na Rua Voluntário Antônio dos Santos muitos galhos caídos sobre os telhados de residências, na Vila Bianchi, na Rua Treze de Maio, Taboão, uma árvore caiu sobre um veículo, no Ciles do Jardim São Lourenço e na Rua Conselheiro Rodrigues Alves, atura do nº 300, no Centro. Foram registrados danos materiais e não houve feridos.

Todas as vias públicas foram desobstruídas e foram limpas pelas equipes da Secretaria de Serviços, que ainda no domingo acionou caminhões e máquinas para a retirada das árvores e limpeza. Na Avenida Alziro de Oliveira foi acionado um caminhão-pipa para a limpeza e na zona rural, no Morro Grande da Boa Vista, equipes ainda estão trabalhando no conserto de uma ponte que foi danificada. A Energisa informou que o forte temporal causou danos ao sistema elétrico da empresa.