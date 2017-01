“Bragança terá carnaval”, garante secretário de Cultura

O secretário de Cultura e Turismo, Cléber Centini, em entrevista concedida à Rádio FM 102,1 na manhã de ontem, garantiu que haverá desfiles das escolas de samba no carnaval deste ano. Centini lamentou que os diretores das agremiações e demais carnavalescos tenham sido humilhados pela administração do ex-prefeito Fernão Dias (PT), durante quatro anos. A subvenção para as escolas foram negadas durante esses anos, mas mesmo assim algumas não desistiram e desfilaram com recursos próprios. As estruturas que tradicionalmente são montadas na passarela Chico Zamper para que a população prestigie, foram precárias nos dois primeiros anos e depois nem existiram.

“O fator principal agora é reanimar essas pessoas para que voltem a fazer um belo carnaval em Bragança”, disse o secretário. Na tarde de ontem estava prevista reunião com representantes de blocos de rua e hoje deve acontecer um encontro com diretores das escolas de samba. “Vai ter carnaval sim, dentro das nossas possibilidades”, garantiu Cléber.

Em relação ao Carnapraça, o secretário disse que é necessário deixá-lo mais familiar. “Está uma bagunça”, afirmou. Também disse que os carnavais de bairro, se for necessário, serão unidos em um só local, havendo uma estrutura apenas.

“É caro fazer um carnaval para pouca gente. Podemos pensar em trazer a estrutura toda para o centro”, finalizou. Sobre o Conselho de Cultura, afirmou que atualmente está sem presidente.

Outras informações sobre o carnaval devem ser divulgadas em breve pela administração.