Sabesp parcela contas em atraso

Os munícipes têm agora a oportunidade de renegociar e parcelar suas contas em atraso pela Agência Virtual da Sabesp. Em 2016, durante ação “Acertando as Contas com a Sabesp”, houve 146 mil negociações efetivadas contra 100 mil em 2015. A partir de agora, também é possível solicitar a negociação de débitos e o parcelamento de contas vencidas pela Agência Virtual (www9.sabesp.com.br/agenciavirtual).

Na página, clique no ícone “Parcele suas contas”. Na sequênca, informe o número do RGI do imóvel. Na tela seguinte é preciso informar o CPF, RG do cliente, data de nascimento e telefone de contato. Em seguida aparecem as opções de parcelamento, que o cliente poderá escolher. O valor mínimo de cada parcela é de R$ 50.O parcelamento na Agência Virtual pode ser feito em até cinco vezes iguais por clientes residenciais com dívidas de até R$ 1 mil, desde que não tenham outro parcelamento em andamento ou rompido acordo com saldo a pagar.

Saiba o passo a passo sobre como fazer o parcelamento digital: https://www.youtube.com/tch?v=S6DnE4v1TPM&t=2s.