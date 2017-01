Secretária de Saúde visita a Santa Casa

Na manhã de quarta-feira, 11, a secretária de Saúde, Marina de Oliveira, foi recepcionada pela diretoria da Santa Casa de Misericórdia de Bragança. Na oportunidade, vários assuntos foram tratados referentes ao atendimento hospitalar, consultas, cirurgias e realização de exames. O administrador Francisco informou ainda que várias cidades da região também são atendidas, além dos convênios médicos particulares, SUS e planos hospitalares.

A secretária foi acompanhada dos servidores Marcus Leme e Sebastião Gonçalves de Godoy, e recepcionada pelo provedor da Santa Casa, João Marques, Enir Acedo, vice-provedor, Francisco Santos, Administrador Hospitalar, Dr. Antônio Ricardo, administrador do Pronto Atendimento, Dr. Filadélfio Martins, Diretor Técnico, Eduardo Silva, Diretor Operacional, Salete Sanches e Luciane Carlini, Diretora Financeira.

João Marques informou que foi importante conhecer a Secretária de Saúde, que assume uma das secretarias mais importantes da administração pública, e discutir assuntos pertinentes, continuando à disposição dentro do planejamento da saúde de Bragança. “A Santa Casa é um dos maiores centros de excelência no atendimento hospitalar e estamos dispostos a colaborar com o Município. Esta parceria é fundamental dentro deste novo projeto de saúde da atual administração, por isso estamos à disposição para discutir desde o projeto, a realização e resolutividade de tudo aquilo que é composto ao bem da população”, esclareceu o provedor.

Marina ficou satisfeita com a estrutura do hospital, os investimentos e obras que continuam em andamento, a informatização no atendimento, equipamentos médicos e hospitalares, funcionalismo, equipe médica, etc. “Os nossos pacientes SUS que são atendimentos nesta Santa Casa com certeza encontram bom atendimento, como pudemos perceber em uma das alas, que mesmo estando com vários pacientes o atendimento está num tempo hábil. Gostei de conhecer esta estrutura”, comentou. Em relação a parceria, irá mantê-la e melhorar no que for possível para oferecer cada vez mais um melhor atendimento médico à população.