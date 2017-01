Educação: Vamos revolucionar o sistema, diz Jesus ao nomear equipe

O prefeito Jesus Chedid nomeou na tarde de quinta-feira, 12, os 25 membros da equipe que terá o desafio de revolucionar a administração da Educação no município nos próximos quatro anos, conforme afirmou durante a solenidade de posse dos escolhidos.

Acompanhado pelo vice Amauri Sodré, secretário de Educação Adilson Condesso e pelo deputado Edmir Chedid, o prefeito ressaltou que a educação dos alunos é fundamentalmente obrigação dos pais e o ensinar, a transmissão do saber, é obrigação do professor a quem, aliados a equipe nomeada e ao secretário, cabem também manter a ordem e a disciplina na sala de aula e isso se faz com dedicação e muito amor.

O prefeito também criticou a secretaria de Estado que vem negligenciando a atenção aos municípios, principalmente com relação a merenda escolar. Informou ainda que na próxima semana deverá agendar, com auxílio do dep. Edmir Chedid, audiência com o ministro da Educação José Mendonça Bezerra Filho para tratar de vários assuntos.“Vamos resgatar o respeito, a união e o diálogo com os profissionais da Educação para que possamos executar uma gestão de resgate do tempo perdido e reconquistar a posição que o potencial de Bragança exige”, disse o prefeito.

COMBATE AS DROGAS- O deputado Edmir Chedid enalteceu a experiência e qualidades do novo secretário municipal Adilson Condesso a quem o prefeito confiou a árdua missão, e disse que é inadmissível a Educação de nossa cidade ter chegado ao ponto que está, notadamente na parte estrutural e de gestão.Também criticou a secretaria de Educação do Estado, afirmando que o secretário, que é um desembargador e portanto um estranho no ninho, está acomodado na função e já jogou a toalha. “Vamos à Brasília na próxima semana falar com o Ministro da Educação e, em breve, trazê-lo à Bragança para conhecer a situação e testemunhar os projetos que temos para reconstruir a Educação em nossa cidade”.

Edmir Chedid também conclamou os professores, coordenadores e demais agentes da Educação para que ajudem a Guarda Civil Municipal e a Polícia combater o tráfico de drogas nas escolas. “Ao perceberem a presença de um traficante ou suspeito rondando a escola, ou dentro do próprio educandário, acionem a Guarda, a Polícia imediatamente para que possam agir e evitar o mal maior. Temos que ter coragem e fazer a nossa parte,” disse Edmir.

O secretário Condesso afirmou que todos estão unidos não pelo dinheiro, mas pelo amor a causa e ao sacerdócio do ensino e que, unidos, com muito diálogo, irão reconstruir e revolucionar o sistema em Bragança Paulista.

Também usaram da palavra o vice-prefeito Amauri Sodré, o convidado Vitor Hugo Abi Chedid, neto do prefeito e filho do dep.Edmir Chedid.

A EQUIPE- Foram empossados pelo prefeito e secretário, Gislaine de Almeida Campos, Chefe da Divisão de Apoio Escolar, Kátia Andrea Muller Daidone, Chefe da Divisão Técnica Pedagógica, os assessores de gabinete da educação Vasty Fernandes Olmo, Carla Alves Ferreira de Souza, Martha Castellar Galvão de França, Sérgio da Silva Lima, Sandra Helena, Sérgio José Fagundes Junior e Sérgio Luis de Moraes, a assessora de departamento Telma Ap. Alves de Oliveira, e como supervisores das escolas da rede Patrícia Canquerini, Eliane Simões, Marisa Barbosa Banfi, Vanessa Camanducci, Walkiria de Lima Centofanti, Vera Cristina de Oliveira, Taís La Salvia Pedreira, Rejane Roson, Verônica Sobrinho e Fernanda Regina França da Silva. Além dos professores designados para trabalhar na Secretaria de Educação Maura Del Roio Salema Palma, Marineusa Antunes, Michela Cunha Godoi e Samantha Roberta Bartolomei e Silva.