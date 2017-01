Vistoria identifica quatro escolas municipais em situação crítica

Na manhã de ontem o secretário de Educação, Adilson Condesso, acompanhado por funcionários da pasta, visitou escolas municipais que estão em situação crítica, necessitando de reparos emergenciais antes do início das aulas.

SANTA LUZIA– Na Escola Municipal Fernando da Silva Leme, situada no bairro Santa Luzia, a secretaria estava há mais de 40 dias sem luz, e há três anos sem internet. A situação mais crítica foi encontrada numa das salas de aula. Uma trinca com cerca de três centímetros de espessura por toda a sala está comprometendo a estrutura do prédio, com risco de desabamento.

Uma operação emergencial para impedir o desabamento foi realizada, através do escoramento com mourões de madeira.

O secretário acionou a equipe de elétrica, que imediatamente se direcionou à escola para resolver o problema de iluminação, e contatou o setor de informática que vai instalar internet 4G na escola. No caso da sala interditada, será preciso averiguar também as medidas legais a serem tomadas.

VILA GARCIA- A Escola Municipal Luiz Gonzaga Fernandes, na Vila Garcia, está com toda estrutura do telhado sendo sustentada por escoramento há mais de 60 dias.

JD. DO CEDRO- Na Escola Municipal Dr. Affonso Risi, no Jardim do Cedro, o grande problema é a infiltração de água, que vem comprometendo a estrutura o prédio com a umidade constante. A escola fica com um forte cheiro de mofo. O secretário agendou a equipe de manutenção para atender as demandas da escola a partir do dia 20 de janeiro.

Segundo levantamento, todas as escolas necessitam de manutenção, hidráulica, elétrica, pintura, corte de mato, infiltrações, avarias nos telhados, entre outros problemas gerais. Quatro unidades precisam desses serviços em caráter de urgência, sendo as três escolas visitadas nesta data e a Escola Municipal Joaquim Theodoro, que também apresenta problemas na estrutura do prédio.

“Eu fiquei muito assustado com a situação que encontrei nas escolas, teremos um trabalho intenso para colocar essas escolas em situação de uso antes das aulas”, afirmou Adilson Condesso. O início do ano letivo nas unidades da rede municipal está previsto para o dia 16 de fevereiro.