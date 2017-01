Estado repassa R$ 34,7 milhões às escolas públicas

O Poder Executivo, por meio da Secretaria da Educação, confirmou a liberação de R$ 34,7 milhões às unidades da rede pública de ensino. De acordo com o deputado Edmir Chedid (DEM), o valor por unidade será calculado a partir do número total de alunos matriculados. “A verba beneficiará mais de cinco mil escolas no Estado”, garantiu.

O parlamentar explicou que, com a liberação, as unidades da rede pública de ensino poderão contratar e acompanhar os serviços de pintura, a substituição de torneiras, limpeza das caixas de água, revisão da fiação elétrica, revestimentos, troca de vidros, janelas e esquadrias. “Os alunos da rede pública irão voltar para as aulas em escolas renovadas e com mais segurança”, afirmou Edmir Chedid.

Para as intervenções de maior complexidade, que necessitam do acompanhamento de laudos e da consequente vistoria de engenheiros, como a construção de quadras poliesportivas e ampliação de prédios, as Diretorias Regionais de Ensino irão realizar um processo diferente, que envolve uma autorização feita diretamente pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE).

“A verba será destinada às unidades que atendem alunos do Ensino Fundamental (Ciclos I e II) e Ensino Médio. As unidades dos Centros Estaduais de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA) também estão incluídas. Além do fundo de prevenção, as escolas serão assistidas por unidades móveis que agem em serviços emergenciais (por exemplo, quebra de telhas após temporais)”, concluiu.