Bragança Garden Shopping apresenta programação de férias

Está lançada a programação de férias no Bragança Garden Shopping. Há cinema 7D, exposição de desenhos, games, circo, entre outros. As atividades estão sendo desenvolvidas ao longo de todo o dia, entre 10h e 22h, em um ambiente climatizado, cordial e extremamente agradável.

A ideia da programação é juntar diversão e alegria com aprendizado. As atividades foram escolhidas para divertir, estimular a convivência em grupo e ensinar, mesmo durante as férias. A Oficina de Brinquedos Educativos, a Exposição de Desenhos e Exposição Da Vinci são alguns dos exemplos deste inovador projeto do Bragança Garden Shopping para as férias.

Toda a programação do ‘Férias no garden’ está disponível no site do Bragança Garden (http://bragancagardenshopping.com.br) e no Facebook.