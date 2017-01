Prefeito assina decreto que congela tarifa do transporte coletivo

Na segunda-feira, 9, o prefeito Jesus Chedid (DEM) anunciou o congelamento do reajuste anual da tarifa do transporte coletivo, conforme previsto na cláusula sexta do contrato com a empresa Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus. O congelamento ocorrerá por período indeterminado.

“Não houve tempo hábil para a transição de governo e é fundamental a verificação dos contratos administrativos e respectivos procedimentos licitatórios. Cabe ressaltar ainda a ausência dos Relatórios de Fiscalização Periódica da Frota de Veículos de Transporte Coletivo do Município, além das condições detectadas nos veículos fiscalizados, ocorrendo a apreensão de veículos que não apresentavam requisitos de segurança de trafegabilidade”, disse em nota a Prefeitura.

A Prefeitura terá o prazo de 60 dias, prorrogável por igual período, para efetuar a fiscalização de toda a frota de veículos do transporte coletivo de passageiros, bem como recuperar e auditar a Planilha Atualizada para Cálculo da Tarifa.

“Temos tomado providências emergenciais, pois o que nos preocupa é a segurança da população. A manutenção da frota de veículos do transporte coletivo está horrível, cerca de 40% da frota está em péssimo estado. Estamos aqui para conversar e melhorar o serviço, a empresa deve cumprir essas melhorias, caso contrário vamos romper o contrato. Cabe dizer que ainda temos o problema dos ônibus escolares, que vamos começar a revisão e fiscalização a partir da próxima segunda-feira”, disse o prefeito.