IPTU deve ser pago nas Casas Lotéricas, CEF ou Prefeitura

A Prefeitura esclarece que o pagamento dos boletos do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em 2017 poderá ser realizado somente nas Casas Lotéricas, Caixa Econômica Federal e na tesouraria da Prefeitura.

De acordo com o Executivo, a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) implantou uma nova plataforma de cobrança com o ¬m do boleto sem registro, para aperfeiçoar o modelo atual com mecanismos que trazem mais controle e segurança. O projeto começou a valer em janeiro de 2017.

Com essa decisão, a Prefeitura teria que fazer um chamamento público para que os bancos apresentassem suas propostas de tarifas para a emissão desses boletos. Porém, foi formado um contrato direto com a Caixa Econômica Federal, por dispensa de licitação, por se tratar também de um órgão público, permitindo o pagamento nos locais citados.

A Prefeitura informa que está estudando e trabalhando para oferecer mais opções para a população preparando um chamamento público para prestação desse serviço.