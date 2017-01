Mobilidade urbana no município está sendo revista

Uma das preocupações da atual administração municipal é a melhoria da mobilidade urbana. Equipes da Prefeitura tem se reunido com o secretário Especial de Gabinete, Manoel Botelho, responsável pela implementação do Sistema de Mobilidade Urbana no município, com a Chefia de Gabinete e a secretaria de Assuntos Jurídicos sobre o envio do projeto de Lei à Câmara Municipal para formalizar a criação da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.

A futura secretaria será criada através e um desmembramento da atual Secretaria Municipal de Trânsito, Segurança, Transportes e Defesa Civil, e constituída com as atribuições necessárias ao atendimento à Lei Federal 12.587/2012, que cria o Plano Nacional de Mobilidade Urbana. Englobará questões sobre o trânsito, planejamento, sinalização e engenharia de tráfego, além da fiscalização de trânsito.

Ao analisar a situação da mobilidade urbana no município, Manoel Botelho identificou que a administração anterior havia contratado, por licitação, uma empresa para fazer o Plano de Mobilidade Urbana, que possui elementos importantes, mas não é completo. O secretário afirmou que será necessário um trabalho de revisão desse plano contratado e uma conversa com a empresa para a adequação às necessidades de Bragança.

Segundo Botelho, Bragança é uma cidade com uma expansão imobiliária forte, sendo fundamental que o plano de mobilidade esteja atrelado às características da cidade e ao Plano Diretor. Ele vem estudando o sistema viário para entender seus movimentos, conhecendo as entradas, bairros populosos, onde são as zonas demandadoras de tráfego, comércio, shopping, universidade, entre outros.

“Bragança possui uma geometria de ruas desfavorável, uma topografia que complica um pouco, além da limitação de espaço físico que acaba ocasionando um gargalo de trânsito inevitável. Precisamos tentar otimizar isso com uma política de interesse público que deve ser implementada e mantida. Ações que privilegiem o transporte coletivo e o não motorizado, restrições de horários para o trânsito de cargas e o tráfego de passagem e o sistema de semáforos, tudo isso está sendo pensando”, relatou Manoel Botelho.