Prefeitura considera greve da Embralixo ilegal

Na terça-feira, 10, a Prefeitura e toda a população foram surpreendidas com a notícia da greve dos funcionários da Empresa Bragantina de Varrição e Coleta de Lixo (Embralixo).

Em seguida a Comissão de Programação Orçamentária e Financeira se reuniu e acionou os representantes da empresa. Luiz Antônio Duarte e Miguel Aparecido Bueno expuseram os motivos que ensejaram a greve. Luiz Duarte informou que os atrasos nos pagamentos pela administração passada prejudicaram o pagamento dos funcionários da Embralixo, que deveria ter ocorrido na última sexta-feira, 6.

A Comissão se manifestou fazendo alguns apontamentos, como o fato de em setembro de 2015, mesmo com 69 dias de atraso nos pagamentos, não houve paralisação dos serviços. Informou ainda que o montante mensal aproximado do contrato é de R$935 mil, sendo que a dívida restante vencida em novembro de 2016 é de R$200 mil, e que as notas fiscais de vencimento em dezembro de 2016 estão há apenas 20 dias vencidas, ambas deixadas pela administração anterior.

Não houve notificação prévia sobre a paralisação da empresa, nem mesmo a cobrança por escrito dos valores atrasados, considerando que não há atrasos superiores a 90 dias e que não foi respeitada a obrigatoriedade de se manter os serviços públicos essenciais à população. Com isso, a Embralixo foi notificada a cessar a greve imediatamente, recebendo uma advertência pela prática de tal ilegalidade, e, em caso de continuidade ou de reincidência, a empresa receberia uma multa e a proibição de licitar em outros municípios.

Às 15h30 da tarde de terça-feira os serviços já haviam retornado em sua totalidade, sendo confirmado pelo Secretário de Serviços Aniz Abib Junior.

A Comissão ainda notificou o representante da empresa para que no prazo de 48 horas apresentasse no setor competente a apólice de seguros devidamente renovada.

“Queremos resolver a situação das empresas que possuem contratos com a prefeitura o mais rápido possível, viabilizando os pagamentos, mas nós temos que chegar numa situação boa para todos, principalmente para a população, que deverá receber serviços de qualidade. Com a fiscalização dos serviços e as empresas trabalhando direito, elas poderão ter a tranquilidade que receberão em dia”, afirmou o prefeito Jesus Chedid.