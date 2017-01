Bragança recebe R$903 mil para ampliar atendimentos na Saúde

Representando Bragança, o prefeito Jesus Chedid e o vice Amauri Sodré estiveram no Palácio dos Bandeirantes na terça-feira, 10, em solenidade com o governador Geraldo Alckmin e o Ministro da Saúde, Ricardo Barros, na qual anunciaram a liberação de recursos para o custeio de serviços de saúde dos municípios que estão em funcionamento sem a contrapartida federal, numa assinatura de convênio entre o Governo Federal e o Governo Estadual.

Mais de R$194 milhões serão destinados pelo Ministério da Saúde para o credenciamento de novos leitos, incluindo de UTI, Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) e programas como a Rede Cegonha, Viver Sem Limites, Rede de Atenção Psicossocial (CAPS), SAMU, entre outros. O recurso é referente às portarias liberadas e credenciamentos no mês de dezembro de 2016 pelo Ministério da Saúde.

Da verba total liberada, R$186,5 milhões serão destinados para 187 municípios para custear serviços hospitalares e ambulatoriais voltados à assistência especializada e atendimento de alta complexidade. Além disso, também estão sendo beneficiadas mais 5 UPAS em 5 municípios, com custeio de R$ 7,8 milhões por ano.

O prefeito Jesus demonstrou sua satisfação com o trabalho incessante do deputado Edmir Chedid na busca de recursos para a cidade. São R$ 903.440,00 conquistados para a área da saúde através dos repasses deste convênio, para o atendimento de média e alta complexidade.

Na semana passada, a administração conseguiu uma verba de meio milhão de reais através do deputado federal Vanderlei Macris. “Dizia na campanha: vamos buscar recursos de fora, somente o orçamento do município não dá. E estamos indo em busca de apoios de vários deputados que visitarão a cidade e ajudarão com emendas parlamentares, beneficiando o Município”, comentou o prefeito.

O prefeito tem tido como uma de suas prioridades à área da saúde. Dentre as primeiras ações estão a reaberturas das Unidades de Atendimento Básico em horário de almoço e a reinauguração do Hospital Bom Jesus no final de janeiro.