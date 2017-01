Acidente deixa cinco bairros sem energia na zona norte

A Energisa informa que na manhã de ontem, por volta das 11h10, um caminhão com caçamba basculante provocou o rompimento de cabos e a queda de um poste próximo à empresa Sucatas Vichiatti.

O incidente, que não registrou vítimas, provocou a interrupção do fornecimento de energia elétrica para 3.113 clientes dos bairros: Hípica Jaguari, Henedina Cortez, Uberaba, Jardim Morumbi e Jardim do Cedro.

Técnicos da distribuidora foram acionados imediatamente e realizaram manobras na rede de energia, e até às 12h o fornecimento foi restabelecido para 2.986 clientes.

Devido à complexidade da operação no local do acidente, os trabalhos se estenderam durante o decorrer da tarde.