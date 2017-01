Comissão de Finanças elege presidente e vice

O vereador Sebastião Garcia Amaral (Tião do Fórum- DEM) foi eleito na manhã de ontem presidente da Comissão de Finanças, Orçamento, Obras, Serviços Públicos e Desenvolvimento Urbano. O vereador Sidney Guedes (PMN) assume o cargo de vice-presidente. As duas votações foram por aclamação. A Comissão tem ainda como membros os vereadores Fabiana Alessandri (PSD), Marco Antonio Marcolino (PSDB) e Mario B. Silva (SD). A vereadora Fabiana não participou da eleição.

A previsão do Regimento Interno da Câmara é de que a Comissão de Finanças se reúna às terças-feiras, em horário a ser combinado pelos membros. Os vereadores propuseram uma mudança e encaminharão projeto para modificação do regimento. A proposta é que as sessões sejam realizadas às quartas-feiras, na parte da tarde.

Enquanto o projeto não for aprovado, a Comissão segue se reunindo às terças, às 14 horas. A primeira sessão acontece dia 7 de fevereiro e pode ser acompanhada presencialmente, no auditório da Câmara Municipal, ou pela internet, no site www.camarabp.sp.gov.br.