Bragança e Atibaia discutem projetos para educação

A Prefeitura, por intermédio do deputado estadual Edmir Chedid (DEM), recebeu a visita da secretária de Educação de Atibaia, Márcia Bernardes, que atendeu ao convite feito pelo prefeito Jesus Chedid (DEM) e foi recebida no gabinete pelo vice-prefeito Amauri Sodré e secretário de Educação, Adilson Condesso, para uma conversa sobre projetos, gestão e experiências na área educacional dos municípios.

Atibaia vem se destacando com os altos índices conquistados no IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, enquanto Bragança, nos últimos anos, não vem apresentando grandes avanços. Márcia está na gestão da educação de Atibaia há quatro anos e acredita que essa troca de experiências é importante para aqueles que desejam oferecer um ensino de qualidade para a população.

“A administração busca uma gestão com foco na aprendizagem dos alunos, na qualidade de ensino e no fornecimento de subsídios e estruturas adequadas aos profissionais da educação para viabilizar isso. Levantando as necessidades e a realidade de Bragança, fazendo todo o possível fazer para alcançar a qualidade almejada, contando também com algumas estratégias e ações que poderão ser compartilhadas entre municípios”, ressalta a assessoria de imprensa da Prefeitura.

“Esse tipo de iniciativa é fundamental. A troca de experiências e informações sempre é salutar para as administrações e Bragança pode avançar muito na educação. Como deputado, vou verificar os convênios que o Estado pode oferecer para construção de mais escolas e disponibilizá-los para Bragança Paulista”, afirmou Edmir Chedid.

Amauri Sodré reforçou que tudo o que for em benefício da educação das crianças irá ser feito. Sempre com foco na qualidade da aprendizagem.

O secretário de Educação, Adilson Condesso, aproveitou o momento para falar do calendário para este ano letivo, que prevê dia 16 de fevereiro para o início das aulas. “O calendário para 2017, homologado pela última administração, não oferece prazo para a atribuição de aulas dos professores, então estamos buscando mecanismos para não interferir nas férias dos docentes e sem adiar ainda mais o início das aulas.”

A reunião também contou com a presença dos secretários municipais Darwin da Cruz Gonçalves (Administração) e Luciano de Lima (Finanças), além de integrantes da equipe da Educação as Professoras Vasty Olmo e Kátia Daidone.