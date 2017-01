Postos de saúde já funcionam em horário de almoço

Na sexta-feira, 6, foi realizada a primeira reunião técnica de trabalho dos enfermeiros da rede municipal de saúde, no telecentro do CISEM (Complexo Integrado de Segurança, Emergência e Mobilidade).

A reunião contou com a presença da secretária de Saúde, Marina de Fátima Oliveira, que aproveitou a ocasião para se apresentar e, de imediato, formalizar o pedido que determina a reabertura das unidades de saúde durante o período do almoço, quando permaneciam fechadas por determinação da Administração anterior.

A decisão foi tomada pelo prefeito Jesus Chedid na primeira semana de trabalho, atendendo a demanda da população bragantina. As unidades de saúde começaram ontem a atender os cidadãos sem interrupção dos serviços durante o horário do almoço.

Quanto à Unidade de Pronto Atendimento- UPA Bom Jesus, a secretária adiantou que estão trabalhando diariamente na limpeza, reforma e adequações do prédio para viabilizar a reabertura prevista para o dia 31 de janeiro, às 16h.

O Centro de Especialidades permanecerá no local, assim como o convênio com o Hospital Universidade São Francisco – HUSF.