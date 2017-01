Moradores de rua serão ‘vigiados’ até segunda ordem

Na manhã de ontem o secretário de Segurança e Defesa Civil, Dorival Francisco Bertin, concedeu entrevista para a rádio FM 102,1 e disse sobre as ações imediatas adotadas pela pasta. O prefeito Jesus Chedid (DEM) remodelou a Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito, Transportes e Defesa Civil e a pasta foi dividida, criando-se a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, administrada por Manoel Marcos Botelho.

Segundo Bertin, a secretaria foi encontrada sucateada, com viaturas arrebentadas. Apesar dos problemas deixados pela administração anterior, Bertin disse que haverá diariamente viaturas paradas no Taboão, principalmente em horários de pico, quando há grande circulação de pessoas praticando esportes.

Também haverá base fixa operacional entre as 18h e 22h na Praça da Bíblia, onde se concentram os moradores de rua. “Em um primeiro momento haverá intensificação das bases e, em um segundo momento, outras providências serão tomadas”. Os moradores de rua aumentaram significativamente nos últimos quatro anos e causam algazarra nas ruas, principalmente de madrugada.

O prefeito informou na semana passada que sua administração vai acabar com os moradores de rua em Bragança, que hoje somam mais de 150, a maioria de outras cidades. Disse ainda que o governo, em 90 dias, deverá apresentar medidas para solucionar esse problema.

Na av. Dep. Virgilio Carvalho Pinto, bairro Parque dos Estados, terá base fixa todos os dias das 18h às 23h, além de animais da cavalaria em três turnos. O município também terá nas ruas o auxílio de oito motos nesses locais onde as ocorrências predominam.

Ainda de acordo com o secretário, nos portais da cidade também haverá rondas para que os visitantes sintam que têm segurança na cidade. Sobre as câmeras de monitoramento, Bertin lamentou que poucas estão funcionando. “A população reclama com razão”, disse.

Ele ainda elogiou o trabalho preventivo da Polícia Militar e investigativo da Polícia Civil.

“Nosso trabalho será conjunto com o objetivo único de dar segurança a população, por determinação do prefeito Jesus”, completou.

Bertin é Bacharel em Direito pela Universidade São Francisco e Oficial da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Desde 1995, atuou ao lado do prefeito Jesus Chedid nas áreas de Segurança e Trânsito. Também desempenhou importante papel como diretor de Segurança e Trânsito em Atibaia e Serra Negra.