CEF divulga datas para saque do FGTS inativo

Segundo a Caixa Econômica Federal existem 18,6 milhões de contas inativas no FGTS, no total de R$ 41 bilhões. Cerca de 80% das contas têm até um salário mínimo, disponível para saque.

FGTS inativo são contas do FGTS que não foram movimentas, ou seja, são todas as contas que não estão recebendo depósitos mensais feitos pelas empresas, ou seja, todas as contas de pessoas que não estão com carteira assinada, são inativas.

A orientação do governo é que todas as pessoas com FGTS inativo, recebam o dinheiro em 2017, para estimular a economia, por isso os trabalhadores que fazem aniversário em janeiro já devem começar a sacar FGTS inativo em fevereiro. E quem nasceu em fevereiro irá sacar em março. O Cronograma completo ainda não foi liberado pela Caixa, pois para conseguir cumprir a meta do governo, o banco deverá agrupar algumas datas de pagamento para conseguir fazer todo o pagamento em 2017.

Os saques poderão ser feitos pela a Caixa Econômica Federal, em lotéricas ou em qualquer posto de atendimento da Caixa Econômica Federal, para sacar basta estar portando o documento de identidade e o seu cartão cidadão.

Segundo especialistas, sacar o FGTS é uma ótima opção, mesmo para quem quer poupar esse dinheiro, pois a rentabilidade do FGTS é baixa em comparação a outros investimentos conservadores, como a poupança, CDBS e tesouro direto.